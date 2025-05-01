График отключения воды в мае 2025 года в Чернигове уже обнародовали и рассказали, почему его вводят.

График отключения воды в мае 2025 года в Чернигове предусматривает временное прекращение горячей поставки, сообщает Politeka.

С 6 по 12 мая коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго» будет проводить плановые гидравлические испытания теплосетей. В этот период горячее водоснабжение будет отсутствовать в жилых домах, учреждениях и организациях, подключенных к сетям предприятия.

Цель гидравлических испытаний – проверить прочность трубопроводов, выявить ослабленные участки и предупредить аварии в отопительный сезон 2025/2026. Специалисты уже приступили к подготовке после завершения предыдущего сезона 15 апреля. В настоящее время продолжаются технические мероприятия: установка заглушек, обход сетей, чистка подогревателей, монтаж новых насосов на тепловых пунктах.

Кроме того, идет обработка обращений жителей и благоустройство территорий после ремонтов. КП «Теплокоммунэнерго» просит граждан сообщать о провалах или истоках по телефонам: (0462) 678-220 или 0-800-407-707.

Городян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Такие испытания являются ежегодными и проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Они позволяют обеспечить надежное теплоснабжение в домах черниговцев в холодное время года.

Итак, график отключения воды в мае 2025 в Чернигове обнародован, поэтому горожане могут подстроить свои планы в соответствии с ним.

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