Путешественники по нашей стране получили новый график поездов из Львова в мае, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов из Львова в мае заработает уже на днях и позволит сделать поездки еще более удобными, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Укрзализныци", с нового месяца для путешественников появляется еще один удобный вариант передвижения между крупными городами Запада Украины. Компания запускает новое дневное сообщение, которое соединит Прикарпатье, Галицию и Волынь.

Именно новый график поездов из Львова в мае откроет пассажирам прямой доступ в Луцк через Ивано-Франковск и Коломыю. С 6 числа 2025 года на маршрут выходит региональный №815/816, который будет курсировать по направлению Коломыя — Луцк и обратно. Это решение позволит объединить три областных центра в удобном дневном сообщении, которого пассажирам не хватало давно.

Новый график поездов из Львова в мае предусматривает курсирование четырех дней в неделю: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Из Коломыи он отправляется в 6:55 утра, а в конце - прибывает около 14:20. По дороге будут остановки в Ивано-Франковске, Ходорове, нашем областном центре, Подзамче, Радехове и Горохове. Обратно №815/816 отправляется в 15:17 и прибывает на конечную станцию ​​в 22:35.

В дни с понедельника по среду маршрут частично меняется. №815/816 следует только в культурную столицу и обратно. Рейсы будут выполняться модернизированным рельсовым PESA 620M. Салон рассчитан на 95 сидячих мест второго класса, оснащен кондиционером, портами для зарядки гаджетов и имеет комфортный, плавный ход.

Билеты на новое направление уже доступны с 27 апреля. Приобрести их можно традиционно через мобильное приложение, на официальном сайте компании или в билетных кассах на вокзалах.

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