Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Киеве является очень актуальным вопросом среди местных жителей.

Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Киеве не предусмотрено, однако некоторые потребители все же ожидают изменения, сообщает Politeka.

Согласно постановлению Кабмина №632, цена для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Текущий тарифный план продолжит действовать и после 30 апреля 2025 г., когда завершается предыдущий период ценового регулирования. Это значит, что жители столицы не почувствуют роста цен на электричество.

Вместе с тем, с 1 мая лишатся льготы владельцы электроотопления. Ранее они платили за первые 2000 кВт в месяц по пониженному тарифу — 2,64 грн/кВт-ч, но после завершения отопительного сезона эта норма отменяется. Теперь все домохозяйства, вне зависимости от типа отопления, будут платить единую стоимость — 4,32 грн/кВт-час.

Некоторую экономию смогут ощутить пользователи двухзонных счетчиков. Для них в ночное время (с 23:00 до 07:00) цена составит 2,16 грн/кВт-ч, что вдвое меньше стандартной ставки. Специалисты советуют киевлянам, которые потребляют много электроэнергии ночью, перейти на такие счетчики, чтобы снизить затраты.

Правительство пока не анонсирует новые пересмотры цен, но ситуация может измениться в зависимости от состояния энергетической системы.

Следовательно, несмотря на то, что повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Киеве не состоится, некоторые горожане все равно почувствуют изменения.

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