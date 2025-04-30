Местным жителям уже доступен график отключения газа в мае 2025 года в Полтаве, поэтому рассказываем, кто будет вынужден терпеть неудобства.

График отключения газа в мае 2025 года в Полтаве будет касаться жителей одной улицы, сообщает Politeka.

Как сообщили в городском совете, расписание обновляется постепенно, однако в настоящее время он касается одной улицы.

Так, с 29 апреля временно прекратили поставку голубого топлива для жителей улицы Южной, 27. Это связано с проведением ремонтных работ на газовых сетях, цель которых - обеспечить непрерывную и безопасную подачу в дальнейшем.

В связи с этим владельцам (балансодержателям или арендаторам) домов на этой улице нужно будет выполнить несколько важных условий, чтобы газоснабжение было восстановлено вовремя. Во-первых, необходимо обеспечить доступ к квартирам или помещениям, где расположены газовые сети и приборы.

Это необходимо для того, чтобы специалисты могли провести проверку системы и убедиться в ее безопасном функционировании. Во-вторых, все работы должны производиться в соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения.

Следует отметить, что восстановление газоснабжения после завершения ремонтных работ будет осуществляться в течение двух рабочих дней в городских условиях и до пяти календарных дней в сельской местности.

График отключения газа в мае 2025 г. в Полтаве еще будет обновляться, поэтому если у горожан возникнут дополнительные вопросы, они могут обращаться в службу эксплуатации внутридомовых сетей АО «Полтавагаз», которая находится по адресу: ул. Олеся Гончара, 2, или по телефону 50-14-07.

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