Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Днепре согласно постановлению Кабинета министров №632 не состоится, сообщает Politeka.

Срок действия цены на электроэнергию для бытовых потребителей в сумме 4,32 грн/кВт-ч истекает 30 апреля 2025 года. Однако с 1 мая 2025 года стоимость электрической энергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, что не изменит расходы большинства домохозяйств.

В то же время, для владельцев двухзонных счетчиков остаются актуальными сниженные цены на свет, которые будут действовать в ночные часы с 23:00 до 07:00. Стоимость электроэнергии в этот период составит всего 2,16 грн/кВт-ч.

Однако есть и важное изменение: отменяются льготные цены для владельцев электроотопления. Ранее такие потребители платили за первые 2000 кВт в месяц по пониженному тарифу 2,64 грн/кВт-час. С завершением отопительного сезона 30 апреля эта льгота будет прекращена, и с 1 мая все домохозяйства, в том числе владельцы электроотопления, будут платить единую стоимость 4,32 грн/кВт-час.

Несмотря на эти изменения тарифы на электроэнергию с 1 мая в Днепре остаются стабильными, что позволяет потребителям сохранять определенный уровень расходов. Однако следует отметить, что правительство продолжает мониторить ситуацию на энергетическом рынке, и возможны коррективы в будущем.

Изменяется также учет потребляемого света. Поскольку стоимость электричества начисляется по общей цене для всех домохозяйств, жителям, до сих пор не имеющим двухзонного счетчика, следует рассмотреть возможность его установки, чтобы пользоваться сниженными расценками в ночное время.

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