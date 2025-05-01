Местные жители уже могут пересмотреть график отключения газа в мае 2025 года в Одессе, поэтому рассказываем подробнее.

График отключения газа в мае 2025 года в Одессе будет касаться жителей отдельных районов, которым придется потерпеть неудобства, сообщает Politeka.

Как сообщает КП "Одессагаз", из-за плановых технических процедур на сетях часть потребителей останется без поставки. График отключения газа в мае 2025 года в Одессе уже обнародовали. Поэтому следует заранее узнать, попадает ли ваш дом в список адресов, где выключат голубое топливо.

В поселке Ширяево Березовского района 6 числа с девяти утра начнутся ремонтные работы на газопроводе низкого давления. Из-за этого поставки временно прекратят по ряду адресов. Это касается улицы Защитников Украины, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 35а, 35б, 3, 13, 15/а, Куяльницкий пер., 4, 7, 11.

Включение будет происходить поэтапно после завершения работ и только при выполнении нескольких обязательных требований. Во-первых, должен быть подписан договор обслуживания внутренних сетей. Во-вторых, отсутствие задолженности как за техобслуживание, так и за распределение.

И, наконец, система газоснабжения дома или квартиры должна полностью соответствовать технической документации. Присутствие собственника жилья при подключении обязательно.

Похожая ситуация и в Раздельнянском районе. График отключения газа в мае 2025 года в Одессе обнародовали и в селе Великокомаровка.

Работы охватят несколько улиц и продлятся ориентировочно двое суток. Это касается следующих адресов: Русанова, от дома. №1 в дом. № 51б, Центральная, от дома. №1 в дом. № 52, Солнечная, от дома. №4 в дом. № 63, Парковая, от дома. №7 в дом. №15.

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