Увеличение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Одессе активно обсуждается местными жителями.

Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Одессе не будет, сообщает Politeka.

Согласно постановлению Кабмина №632, тарифный план для бытовых потребителей и дальше будет составлять 4,32 грн за кВт-ч. Цена не изменится и по истечении срока действия предыдущего решения, истекающего 30 апреля 2025 года.

Вместе с тем, пользователи двухзонных счетчиков и дальше смогут экономить, оплачивая ночное потребление с 23:00 до 07:00 за половину стоимости — 2,16 грн за кВт-ч.

Изменения коснутся только одной категории домохозяйств - владельцев электроотопления. Для них с 1.05 отменяется льготный ценник 2,64 грн за первые 2000 кВт в месяц. Это связано с завершением отопительного сезона. Теперь и они будут оплачивать по общей стоимости — 4,32 грн/кВт-час.

Следовательно, повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Одессе не произошло, однако часть потребителей все же почувствует увеличение счетов из-за отмены льгот. Последующие изменения возможны после оценки экономической ситуации в энергетическом секторе.

Правительство призывает граждан следить за обновлением по тарифной политике, ведь стоимость электроэнергии может изменяться в зависимости от ситуации на энергетическом рынке. Также потребителям советуют проверять техническое состояние счетчиков и по возможности переходить на двухзонный учет для экономии.

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