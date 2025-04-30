Увеличение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Харькове стало одним из наиболее актуальных вопросов среди местных жителей.

Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Харькове не состоится – цены останутся стабильными, сообщает Politeka.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №632, действующиая ценана электроэнергию для населения сохранится на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Поэтому в мае жители Харькова и области будут платить за свет по тем же условиям, что и раньше.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, завершение отопительного сезона не повлияет на общую стоимость для большинства бытовых потребителей. В то же время владельцы двухзонных счетчиков по-прежнему смогут экономить в ночное время: с 23:00 до 07:00 действует пониженная ставка - 2,16 грн/кВт-час.

Однако льготные цены для одной категории все же отменены. Речь идет о владельцах электроотопления, которые в течение отопительного сезона платили за первые 2000 кВт в месяц по ставке 2,64 грн. С 1 мая эта льгота больше не действует — теперь все домохозяйства будут платить по единому тарифному плану 4,32 грн/кВт-ч.

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая в Харькове не планируется. Правительство приняло решение сохранить текущие расценки по крайней мере на ближайший период.

Последующие изменения цен возможны после анализа финансового состояния энергетической системы Украины.

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