Местные жители переживают о том, какой будет пенсия в Запорожье с 1 мая, поэтому рассказываем, кто может рассчитывать на дополнительные деньги.

Пенсия в Запорожье с 1 мая не изменится для большинства получателей, но некоторые категории граждан могут рассчитывать на доплаты, сообщает Politeka.

После повышения в апреле для людей, которым исполнилось 65 лет и имеющих полный трудовой стаж, а также после автоматического перерасчета выплат для работающих пенсионеров, сумма не возрастет.

В то же время те, чью выплату перечислили в апреле, в дальнейшем продолжат получать уже новые суммы. Деньги за апрель и наступающий месяц поступят в июне. Впрочем, пенсия в Запорожье с 1 мая 2025 года все же немного возрастет для тех, кто именно в этом месяце достигнет возраста 70, 75 или 80 лет.

Речь идет об автоматических возрастных надбавках, которые начисляются только при условии, что общий размер денежного обеспечения не превышает 10 340. Если человеку исполняется 70, он получит до 300 гривен. Если речь идет о гражданах от 75 до 80, доплата будет составлять до 456. А если пенсионеру уже исполнилось 80, ему прибавят до 570.

Отдельный акцент сделали и на тех, кто имеет статус ВПЛ. Если пенсионер приобрел этот статус еще до 24 февраля 2022 года, но не прошел физическую идентификацию до конца марта 2024 года, сделать это необходимо именно в новом месяце. Без этого процедуры выплаты приостанавливаются, хотя деньги хранятся на счете.

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