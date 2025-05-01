Субсидии на оплату коммуналки в Днепре с 1 мая могут быть начислены не всем гражданам, получавшим ее раньше.

Субсидии на оплату коммуналки в Днепре с 1 мая будут начисляться по новым правилам, сообщает Politeka.

Правительство изменяет подход к заявкам, передают на сайте ФПУ.

Правительство Украины планирует завершить эксперимент по упрощенным заявлениям на льготы, что может усложнить процесс оформления помощи для граждан.

Хотя большинство категорий потребителей, уже получающих помощь, могут не волноваться — субсидии на оплату коммуналки в Днепре с 1 мая будут начисляться автоматически, — однако домохозяйства, в которых изменился состав семьи или имущественное положение, должны в течение 30 дней сообщить об этом Пенсионному фонду. Иначе можно лишиться права на помощь. Также ее могут отменить при наличии долгов за оплату услуг.

В Министерстве социальной политики признают, что в ходе эксперимента по упрощенному оформлению были выявлены технические проблемы — прежде всего в коммуникации с исполнителями услуг. Часто информация подавалась несвоевременно или не полностью, что усложняло расчет размера выплат. Именно поэтому и решено было вернуться к расширенной форме.

Несмотря на усложнение процедуры, в Минсоцполитики надеются, что усовершенствованное универсальное заявление позволит в дальнейшем перейти к действительно упрощенному формату. К тому же обновленные заявки будут собирать меньше информации, чем действовавшие ранее.

Для ветеранов войны также предусмотрена специальная форма заявления на учет льгот — она, как и основная, потребует указания данных об исполнителях и счетах. В то же время государство продолжает использовать обмен данными с государственными реестрами для автоматизации проверок.

В переходный период жителям региона следует внимательно следить за изменениями — субсидии на оплату коммуналки в Днепре с 1 мая могут не начисляться автоматически в случае изменений или нарушений условий.

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