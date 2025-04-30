Субсидии на оплату коммуналки в Одессе будут с 1 мая предоставляться по новой системе.

Получить субсидии по оплате коммуналки в Одессе с 1 мая будет сложнее, сообщает Politeka.

Об этом говорится в проекте постановления Правительства на сайте ФПУ .

В Украине завершают эксперимент по упрощенным формам заявлений на льготы. Вместо краткой анкеты, которая использовалась в последнее время, заявителям снова придется подавать "универсальное заявление", включающее больше данных об исполнителях услуг и лицевых счетах.

Согласно документу эксперимент по упрощенной форме продлится до 7 июля 2025 года, а льгот — до 6 февраля 2026-го. Несмотря на определенную эффективность, обе модели нуждаются в доработке, ведь в процессе были обнаружены недостатки — особенно в части обмена информацией между Пенсионным фондом и услугами.

Для большинства потребителей, уже получающих помощь, субсидии на оплату коммуналки в Одессе с 1 мая продолжат начисляться автоматически. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или имущественном состоянии нужно обязательно обратиться в Пенсионный фонд в течение 30 дней. Иначе можно лишиться права на выплаты.

Кроме того, правительство напоминает: помощь может быть отменена при наличии задолженности за субсидии на оплату коммуналки в Одессе с 1 мая. Также ветераны войны смогут подавать специальное заявление на учет льгот, однако и эта форма потребует заполнения расширенных сведений.

В Минсоцполитики отмечают, что цель — оптимизировать процесс и дальше снова вернуться к упрощенной форме, когда технические недостатки будут устранены Однако на переходный период гражданам придется преодолеть новый бюрократический этап.

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