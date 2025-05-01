Местные жители все чаще задаются вопросом о повышении пенсии с 1 мая 2025 года в Одессе, поэтому разбираемся в теме.

Повышения пенсии с 1 мая 2025 года в Одессе и в масштабах всей страны не будет, однако некоторые категории получат дополнительные средства, сообщает Politeka.

Повышение пенсии с 1 мая 2025 года в Одессе коснется отдельных горожан в зависимости от возраста, статуса и предварительных начислений.

После апрельского пересчета для людей от 65 лет со стажем, а также для тех, кто продолжает работать после ухода на заслуженный отдых, изменений пока не запланировано. Для большинства пенсионеров выплаты останутся без изменений. Однако те, кому уже перечислили денежное довольствие в апреле, продолжат получать средства в новом размере.

Повышение пенсии с 1 мая 2025 года в Одессе все же ожидает тех, кому именно в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет. Речь идет о ежемесячных доплатах, которые назначаются автоматически. При этом общая выплата не должна превышать 10340 гривен. Людям, только достигшим 70, назначат до 300 грн.

Если вам 75 или чуть больше, сумма может возрасти до 456. Для тех, кто отметил 80-летие или старше, прибавят к 570 грн. Еще одно важное изменение связано с деньгами для внутренне перемещенных лиц. Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, но до сих пор не прошедшие физическую идентификацию, должны сделать это в течение месяца.

В Пенсионном фонде напоминают, что без этого проверки выплаты временно останавливаются. Идентификацию можно пройти лично в Сбербанке или сервисном центре, через онлайн-кабинет с электронной подписью, в формате видеосвязи или в консульстве, если человек сейчас находится за границей.

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