Субсидии на оплату коммуналки в Харькове с 1 мая будут предоставляться по новому механизму.

Для получения субсидий на оплату коммуналки в Харькове с 1 мая снова станет необходимо подача "универсального заявления", которое заменит упрощенную форму, которая использовалась в рамках эксперимента, сообщает Politeka.

Это изменение, указанное в проекте правительственного постановления, предполагает, что гражданам придется указывать сведения об исполнителях услуг и лицевых счетах получателей услуг.

В то же время большинство потребителей, уже получающих субсидирования, не должны беспокоиться о расчете льгот — весь процесс будет автоматическим. Однако тем домохозяйствам, у которых изменится состав семьи или имущественное положение, нужно будет обратиться в Пенсионный фонд в течение 30 дней после перемен.

В Министерстве социальной политики сообщают, что предварительные эксперименты по упрощению заявлений на субсидии выявили определенные проблемы, в частности, с взаимодействием с поставщиками.

В результате правительство планирует вернуться к расширенным заявкам, чтобы улучшить процесс предоставления льгот. Система, которая будет действовать с 1 мая 2025 г., требует от заявителей заполнения дополнительных данных об услугах и исполнителях, что значительно упростит дальнейшую обработку и проверку информации.

Тем не менее, из-за этих нововведений домохозяйства, пользующиеся льготами на жилищно-коммунальные услуги, должны будут внимательно следить за изменениями в законодательстве и обращаться в органы Пенсионного фонда в случае необходимости. В то же время субсидии на оплату коммуналки в Харькове с 1 мая будут оставаться доступными для тех, у кого нет долгов и предоставляет необходимую информацию вовремя.

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