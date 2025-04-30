График отключения воды в мае 2025 года во Львове уже покащали местным жителям.

С 28 апреля начнутся гидравлические испытания тепловых сетей, согласно графику отключения воды в мае 2025 года во Львове, сообщает Politeka.

Об этом информируют во Львовском городском совете.

Согласно расписанию, первые испытания будут касаться основных магистральных трубопроводов, проходящих от ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная». Это крупнейшие источники теплоснабжения города, где проверка продлится до 5 мая. После этого планируется ликвидация выявленных повреждений, что займет до 2 июня.

Приостановка горячего водоснабжения коснется жителей Сыховского, Франковского, Шевченковского и Лычаковского районов. К примеру, жители Сыховского массива, улиц Стрыйской, Боднарской, Моршинской и многих других будут без горячего водоснабжения до 5 июня. Однако, по словам Александра Одинца, директора «Львовтеплоэнерго», рабочие будут пытаться возобновить водоснабжение быстрее, обычно это удается сделать раньше запланированных сроков.

Что касается более мелких котельных, то гидравлика будет производиться по отдельному расписанию, который будет объявлен жителям заранее. График отключения воды в мае 2025 года во Львове также охватывает другие районы, в частности Железнодорожный, где отключение планируется с 12 по 25 мая. Кроме того, для других частей города гидравлика продлится до 8 июня.

Эти ежегодные гидравлические испытания позволяют обнаружить изношенные участки тепловых сетей и предотвратить аварии во время отопительного сезона.

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