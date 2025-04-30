График отключения газа в мае 2025 года в Полтавской области показали местным жителям.

График отключения газа в мае 2025 года в Полтавской области утвержден Лохвицким городским советом, сообщает Politeka.

В Лохвице с 5 по 23 мая 2025 г. запланировано техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ПТО ВБСХ) в многоквартирных домах. В этой связи временно будет прекращена подача голубого топлива по ряду адресов города.

Первыми, 5 числа, работы проведут по улице Сенчанская, 16 и 24. Далее, 6-9 мая - на Героев Украины, Дружбы, Береговой, Леси Украинки, Гагарина. 12-16 мая - обслуживание продлится на ул. Гоголя, Войтера, Я. Мудрого, Свободы, Парковая. 19–23 мая – на ул. Преображенская, Соборная, Озерная, Сковороды, Тесленко и переулок Хмельницкий.

Местных жителей просят обеспечить доступ к газовым приборам и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Полный график отключения газа в мае 2025 года в Полтавской области можно посмотреть на сайте Лохвицкого городского совета или обратившись к мастеру ВХС.

Проведение таких работ является обязательным условием для безопасности в многоквартирных домах. Местных жителей просят обеспечить доступ к газовому оборудованию в указанные даты. Соблюдение обновленного расписания позволит выполнить работу вовремя и без задержек.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может рассчитывать на выплаты

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине: адреса приютов

Как сообщала Politeka, Подорожание аренды квартир в Харькове: какая ситуация в разных районах города