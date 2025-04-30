График отключения света в мае 2025 года в Днепре и области уже показали местным жителям.

В связи с проведением плановых ремонтных работ, график отключения света в мае 2025 года в Днепре и области охватывает ряд адресов, сообщает Politeka.

Коммунальные службы предупреждают о временных перебоях в электроснабжении 1 мая.

В частности, в городе Желтые Воды с 07:30 до 18:00 свет будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Григория Сковороды : 1, 2-8 (парные), 12-30 (парные), 34, 38, 44-60 (парные), 64;

ул. Желторичанская : 5;

ул. Калиновая : 2, 3, 8, 16;

ул. Почтовая : 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;

ул. Яровая : 2.

В областном центре будут продолжаться ремонтные работы с 08:00 до 18:00.

пр-т. Александра Поля : 82, 82А, 82Д, 84, 84А, 84Г, 86, 110;

ул. Леонида Стромцова : 21А;

ул. Городского Леса : 57.

Энергетики просят потребителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с выполнением необходимых работ для стабильного энергоснабжения в будущем.

График отключения света в мае 2025 года в Днепре и области может быть обновлен, поэтому советуем следить за официальными сообщениями.

Рекомендуем заранее позаботиться о зарядке электронных устройств и приготовлении пищи. Отслеживайте обновления, ведь расписание может меняться в зависимости от хода ремонтных работ.

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