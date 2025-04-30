Появился графики отключения света в Запорожье на май 2025 года, связанный с проведением работ по модернизации и ремонту электросетей, сообщает Politeka.net.
Городские власти информируют жителей Запорожья о временных изменениях в поставках электроэнергии, которые произойдут в связи с плановыми техническими работами.
Графики отключения света в Запорожье на май 2025 предусмотрен согласно утвержденному плановому ремонту электросетей.
В частности, 1 мая с 09:00 до 16:00 без света останутся жители таких улиц:
- Дорошенко 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5
- Дорошенко 3 п.1–2|3 п.6–9|5
- Калнышевского 20 п. 1–2|20 п. 3–4
- Калнышевского 20 п. 1-2 | 20 п. 3-4 | 22
2-ое число с 09:00 до 17:00 будет выключено по адресам:
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359
- Игоря Сикорского 274|276|276|278-308|312-320
- Арктический 38-58|39-57
- Броневая 1
- Васильева 41-51|44|46-54|56|53-63|56|58-68
- Дизельна 38-86|88|51-111|88
- Космическая 17|19|26а(42)|42|42об|44|44а|44б
- Леонида Каденюка (Чкалова) 1|11
- Механическая 42|44|46|48-62|64|64|66
- Прочная 1-27|2-18|20
- Полевая 1-11|2-12
- Руставели 2|22-54|31-53|53а|56
- Снайперская 1|1|1а-13|15|17|2-12|16
- Столярная 50|52|53/1|55-57|54-58|59-63|65
- Тополина 34а
- Моторостроители 85-93|95|95|97-107
- Историческая 42
- Историческая 51|57|59|61|63
- Огнеупорная 21(кв.5,6,7,8)|23-27|52-56
- Компрессор 28А
- Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной) 62|64|66|68|70|72|72А
- Перспективная 51
- Яценко 4|6|6А
- Бужский 2|4|6
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 54|60|58
- Вроцлавская 27
- Героев полка "Азов" (бул. Гвардейский) 73-89
- Демократическая 69А
- Примерно 51-75|50-52|54-66|70|72|76
- Нежинская 57|71-75|72
- Орельская (Камская) 1-9|2|4|10|12
- Платона Майбороды (Сеченова) 1-17|2-10
- Причальная 24-26
- Подпорожская 11|2-22|3-9
- Радиаторная 2
- Теннисная 26-38
- Ужгородская 3|5-13|6-16
- Фрезерная 1
- Великолепная 59|61|66
- Броварской (Брестский) 2
- Рудный 1-7|2-6
5-ого числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома:
- Азовская 33-39|36-40
- Балка Поповка 1-13|15|17-23|25|27-45
- Броневая 24|32|36|38
- Владимира Ященко (Зеленогорская) 51
- Запорожская 7 (9 эт)
- Звездопадная (Мануильского) 36|40|42|42а
- Александра Вишневского (Политкаторжан) 20-26|21-25|27-39|28-48|41-49|53|50-74|55
- Осипенко (Осипенко) 45-55|52-58|60|57-61|60|62-72
- Частная (Красина) 48-54|65-75
- Семейная (Урицкого) 31-39|32-40|40а
- Школьно 10а|16|18|20|22|22а|24|24/3
- Добровольческих батальонов 77
- Радиаторная 25
- Радиаторная 31
- Республиканская 57|63А|63Б
- Инженера Лата (Ярославская) 23–45|98–130|7|15
- Балка Поповка 4-18|22|22г
- Броневая 18
- Владимира Ященко (Зеленогорская) 44|46|48|50|45-49|50|52-74|74а|74б|55-63|63а|67|67а
- Дмитрия Вишневецкого (Ладожская) 15а | 19-29
- Энергодарская (Академика Карпинского) 34
- Зимняя 1-9|2-10
- Зоряна (Муравьева) 34–38
- Крейсерна 12-16|7|11|13
- Мечты (Мурманская) 4а|6–24|26–48|17–37|41–47
- Александра Вишневского (Политкаторжан) 13|17|17а|19|16|18
- Осенняя 1-35|2-30
- Саксаганского 51-87|52-70|76
- Симфоническая 1-57|59|2-42
- Сухой 1-5|2|2б
6.05 с 9 до 17 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:
- Солнечный-2 ул. Лесная 4|108|8|2|1|6|5|3
- Балка 3|9|27|12–23|28–30|7–13|30–34|40–43
- Верхняя 18-47
- Известная (Центральная) 26–40|17|43–49|21а|54–72|61
- Каховская 181а|185а|185|189а|191а
- Медицинская 104б|8 |82а-108|93
- Николая Яковченко (Станиславского) 52-70|65-91|93-125|72-90
- Мечты (Мурманская) 101а|103а|127а|133|153|145|149|155|135|105-127|103а|131|137|157|122–144|135/1|133а|161а
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 104|88а
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 108
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 108|63-113|66-102а|106-132|85|85б|90
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 85а
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 89А|89а
- Петра Яцика (Череповецкая) 37
- Половецкий 10–14|15
- Садовая 13–30|4|14–28
- Силовая 113а|115а
- Силова 32–38|71–87|40–52|89–119|121
- Силова 34а
- Степная 1|49–53|71–77
- Дубовый 1–3|7–11|13–19|13а|10|8
- Дубовый 2–4|4а
- Смежный 1–16|9а|29|50|52
- Успешный (Ставропольский) 1–11|2–4|6|13
Кроме запланированных технических работ, в Запорожье возможны также аварийные отключения электроэнергии, особенно в районах, расположенных вблизи промышленных объектов и транспортных узлов.
Обращаем внимание: графики отключения света в Запорожье на май 2025 ввели из-за запланированных работ по повышению качества и надежности электроснабжения в будущем. Городские власти призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свои дела в соответствии с графиком отключений.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.
Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.
Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.