Украинцам уже показали графики отключения света в Запорожье на май 2025 года.

Появился графики отключения света в Запорожье на май 2025 года, связанный с проведением работ по модернизации и ремонту электросетей, сообщает Politeka.net.

Городские власти информируют жителей Запорожья о временных изменениях в поставках электроэнергии, которые произойдут в связи с плановыми техническими работами.

Графики отключения света в Запорожье на май 2025 предусмотрен согласно утвержденному плановому ремонту электросетей.

В частности, 1 мая с 09:00 до 16:00 без света останутся жители таких улиц:

Дорошенко 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5

Дорошенко 3 п.1–2|3 п.6–9|5

Калнышевского 20 п. 1–2|20 п. 3–4

Калнышевского 20 п. 1-2 | 20 п. 3-4 | 22

2-ое число с 09:00 до 17:00 будет выключено по адресам:

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359

Игоря Сикорского 274|276|276|278-308|312-320

Арктический 38-58|39-57

Броневая 1

Васильева 41-51|44|46-54|56|53-63|56|58-68

Дизельна 38-86|88|51-111|88

Космическая 17|19|26а(42)|42|42об|44|44а|44б

Леонида Каденюка (Чкалова) 1|11

Механическая 42|44|46|48-62|64|64|66

Прочная 1-27|2-18|20

Полевая 1-11|2-12

Руставели 2|22-54|31-53|53а|56

Снайперская 1|1|1а-13|15|17|2-12|16

Столярная 50|52|53/1|55-57|54-58|59-63|65

Тополина 34а

Моторостроители 85-93|95|95|97-107

Историческая 42

Историческая 51|57|59|61|63

Огнеупорная 21(кв.5,6,7,8)|23-27|52-56

Компрессор 28А

Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной) 62|64|66|68|70|72|72А

Перспективная 51

Яценко 4|6|6А

Бужский 2|4|6

Владимира Мономаха (Александра Невского) 54|60|58

Вроцлавская 27

Героев полка "Азов" (бул. Гвардейский) 73-89

Демократическая 69А

Примерно 51-75|50-52|54-66|70|72|76

Нежинская 57|71-75|72

Орельская (Камская) 1-9|2|4|10|12

Платона Майбороды (Сеченова) 1-17|2-10

Причальная 24-26

Подпорожская 11|2-22|3-9

Радиаторная 2

Теннисная 26-38

Ужгородская 3|5-13|6-16

Фрезерная 1

Великолепная 59|61|66

Броварской (Брестский) 2

Рудный 1-7|2-6

5-ого числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома:

Азовская 33-39|36-40

Балка Поповка 1-13|15|17-23|25|27-45

Броневая 24|32|36|38

Владимира Ященко (Зеленогорская) 51

Запорожская 7 (9 эт)

Звездопадная (Мануильского) 36|40|42|42а

Александра Вишневского (Политкаторжан) 20-26|21-25|27-39|28-48|41-49|53|50-74|55

Осипенко (Осипенко) 45-55|52-58|60|57-61|60|62-72

Частная (Красина) 48-54|65-75

Семейная (Урицкого) 31-39|32-40|40а

Школьно 10а|16|18|20|22|22а|24|24/3

Добровольческих батальонов 77

Радиаторная 25

Радиаторная 31

Республиканская 57|63А|63Б

Инженера Лата (Ярославская) 23–45|98–130|7|15

Балка Поповка 4-18|22|22г

Броневая 18

Владимира Ященко (Зеленогорская) 44|46|48|50|45-49|50|52-74|74а|74б|55-63|63а|67|67а

Дмитрия Вишневецкого (Ладожская) 15а | 19-29

Энергодарская (Академика Карпинского) 34

Зимняя 1-9|2-10

Зоряна (Муравьева) 34–38

Крейсерна 12-16|7|11|13

Мечты (Мурманская) 4а|6–24|26–48|17–37|41–47

Александра Вишневского (Политкаторжан) 13|17|17а|19|16|18

Осенняя 1-35|2-30

Саксаганского 51-87|52-70|76

Симфоническая 1-57|59|2-42

Сухой 1-5|2|2б

6.05 с 9 до 17 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:

Солнечный-2 ул. Лесная 4|108|8|2|1|6|5|3

Балка 3|9|27|12–23|28–30|7–13|30–34|40–43

Верхняя 18-47

Известная (Центральная) 26–40|17|43–49|21а|54–72|61

Каховская 181а|185а|185|189а|191а

Медицинская 104б|8 |82а-108|93

Николая Яковченко (Станиславского) 52-70|65-91|93-125|72-90

Мечты (Мурманская) 101а|103а|127а|133|153|145|149|155|135|105-127|103а|131|137|157|122–144|135/1|133а|161а

Петра Сагайдачного (Бородинская) 104|88а

Петра Сагайдачного (Бородинская) 108

Петра Сагайдачного (Бородинская) 108|63-113|66-102а|106-132|85|85б|90

Петра Сагайдачного (Бородинская) 85а

Петра Сагайдачного (Бородинская) 89А|89а

Петра Яцика (Череповецкая) 37

Половецкий 10–14|15

Садовая 13–30|4|14–28

Силовая 113а|115а

Силова 32–38|71–87|40–52|89–119|121

Силова 34а

Степная 1|49–53|71–77

Дубовый 1–3|7–11|13–19|13а|10|8

Дубовый 2–4|4а

Смежный 1–16|9а|29|50|52

Успешный (Ставропольский) 1–11|2–4|6|13

Кроме запланированных технических работ, в Запорожье возможны также аварийные отключения электроэнергии, особенно в районах, расположенных вблизи промышленных объектов и транспортных узлов.

Обращаем внимание: графики отключения света в Запорожье на май 2025 ввели из-за запланированных работ по повышению качества и надежности электроснабжения в будущем. Городские власти призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свои дела в соответствии с графиком отключений.

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