Подорожание продуктов в Днепре стало одной из самых обсуждаемых тем среди местных жителей.

В апреле жители города заметили существенное подорожание продуктов в Днепре, особенно на ежедневно востребованные товары, сообщает Politeka.

Мониторинг проводился в местной сети супермаркетов Dmart.

Так, цена на молоко "Яготинское" жирностью 2,6% выросла с 49,90 грн до 54,90 за 870 г, а свиные ребрышки подорожали до 24,99 грн за 100 г.

Не менее ощутимый рост цен зафиксирован на куриные крылья – теперь за 1 кг просят 119,90 гривен, хотя раньше стоили на 20 грн дешевле. Молодая капуста, традиционно появляющаяся на полках весной, стоит уже 79,90 кг.

Картофель сорта «Королева Анна» предлагается по 34,90 гривен, а бананы — по 71,90 гривен. Учитывая весенний сезон, такие цены стали поводом для обсуждений в соцсетях среди местных жителей.

Особенно заметно стало подорожание продуктов в Днепре на фрукты, овощи и молочку. Эксперты связывают рост стоимости с логистическими издержками, сезонными колебаниями и инфляционным давлением на рынке.

Ожидается, что ситуация с ценами будет оставаться нестабильной и дальше. Потребителям советуют внимательно следить за скидками, чтобы снизить затраты на ежедневные покупки.