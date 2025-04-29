Магнитные бури в мае в Киеве не станут серьезной угрозой, сообщает Politeka.
По прогнозу американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) , в течение месяца ожидаются всего несколько дней с умеренной геомагнитной активностью.
Ближайшие возмущения магнитного поля Земли состоятся 5, 6 и 18 мая - именно в эти дни Kp-индекс будет достигать уровня 5, что соответствует небольшой аномалии. Умеренная активность (уровень 4) предполагается со 2 по 4 мая, а также 7-10 и 16-17 числа. Остальные дни будут спокойными или с незначительными колебаниями.
Специалисты отмечают, что магнитные бури такого уровня могут вызвать легкое недомогание у метеозависимых людей, однако не представляют серьезной опасности для здоровья или техники.
Напомним, магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, возникающее из-за потоков солнечного ветра. Ее мощность измеряют по Kp-индексу: от 0 (полная тишина) до 9 (экстремальная буря).
Следовательно, в мае киевляне могут не беспокоиться — магнитные бури в мае в Киеве будут слабыми и нечастыми.
Однако людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенной чувствительностью следует обратить внимание на эти даты. Рекомендуется избегать переутомления в такие периоды, больше отдыхать и следить за самочувствием.
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