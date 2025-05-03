Если вы ищете самые дешевые квартиры во Львове для аренды, просмотрите несколько этих вариантов.

Дешевые квартиры во Львове продолжают появляться на рынке аренды даже в сложных экономических условиях, сообщает Politeka.

В апреле арендаторы могут найти жилье в пределах 3500–5500 грн, причем с базовыми удобствами и хорошей транспортной доступностью.

В трехкомнатной квартире чешского проекта (72 м²) на 7 этаже предлагается одна изолированная комната за 3 500 грн/мес. Здесь есть холодильник, стиральная машина, микроволновка, пылесос, балкон и гардероб. Поблизости супермаркеты, рынок, кинотеатр, удобная транспортная развязка. Это один из самых доступных вариантов для молодых людей или студентов.

Второй вариант – это просторное жилье (32 м²) в дореволюционном доме на улице Замартыновской за 5 500 грн. Отопление индивидуальное, есть газовая колонка, стиральная машина, посуда. Важное преимущество – автономность при блекаутах. Дом подойдет одному или двум лицам, туалет — общий, но аккуратный.

Третий вариант находится на улице Майера Балабана и сдается за 4200 грн. Это 1-комнатная с отдельным входом, душевой кабиной, бойлером и индивидуальным отоплением. В помещении есть холодильник и телевизор, но не хватает мебели. Идеально для проживания парня или девушки.

Все эти предложения – примеры того, что самые дешевые квартиры во Львове остаются доступными, особенно для тех, кто готов на некоторые бытовые компромиссы ради более низкой цены.

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