В Днепре жители имеют возможность получить ежемесячную помощь для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В Днепре можно получить ежемесячную финансовую помощь покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги, передает Politeka.

Эта помощь стала важной опорой для многих семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

По информации из ресурса "Де Допомога", денежные выплаты производятся за счет средств местного бюджета и предоставляются адресно. На фоне роста стоимости коммунальных услуг, продуктов и лекарств такая поддержка существенна для жителей города.

Программа действует благодаря инициативе городских властей. Как отмечает Любовь Черная, руководитель сектора приема граждан Центрального управления соцзащиты, размер ежемесячной помощи зависит от времени года: с апреля по октябрь - 500 гривен, а в отопительный сезон - 700 гривен в месяц.

Средства поступают безналично и направляются на счета коммунальных предприятий, что позволяет семьям избегать проблем с оплатой услуг.

Помощь распространяется на оплату разных видов ЖКУ — от электроэнергии и водоснабжения до содержания домов и придомовых территорий.

Претендовать на такую ​​поддержку могут семьи, где проживают дети с инвалидностью, или лица с инвалидностью I или II группы.

Для оформления необходимо собрать определенный пакет документов и обратиться в местное управление социальной защиты.

Важно помнить, что документы должны быть обновлены каждый год для продолжения участия в программе.

На сегодняшний день более 2600 человек с инвалидностью в Днепре уже получают эту помощь, и количество обращений растет.

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