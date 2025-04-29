Предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Полтаве, однако выплаты могут получить и другие уязвимые категории украинцев, сообщает Politeka.net.
Одна из международных организаций , оказывающая финансовую поддержку украинцам, сообщила о возможности получения единовременной суммы в размере 10 800 грн.
Этот грант рассчитан на покрытие базовых потребностей человека в течение трех месяцев, то есть по 3600 грн ежемесячно.
Максимальная сумма, которую может получить одна семья, — 43 200 грн, но не более четырех грантов. Например, если в семье два человека, отвечающих требованиям программы, сумма составит 21 600 грн.
Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве в 2025 году имеет ограниченный круг получателей.
- получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в течение последних шести месяцев;
- не получали выплаты от УВКБ ООН или других международных организаций за последние три месяца.
Кроме того, она предоставляется также тем, кто принадлежит к уязвимым категориям населения, в частности:
- семьи с одним из родителей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей;
- семьи, в которых проживают люди от 55 лет;
- домохозяйства, где есть одинокие лица старше 55 лет, являющиеся единственными кормильцами;
- одинокие пожилые люди, что заботятся о несовершеннолетних детях;
- домохозяйства, где есть лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или другими особыми потребностями.
Обращаться можно по телефону горячей линии УВКБ ООН – 0 800 307 711.
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