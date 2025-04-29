Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве в 2025 году имеет ограниченный круг получателей.

Предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Полтаве, однако выплаты могут получить и другие уязвимые категории украинцев, сообщает Politeka.net.

Одна из международных организаций , оказывающая финансовую поддержку украинцам, сообщила о возможности получения единовременной суммы в размере 10 800 грн.

Этот грант рассчитан на покрытие базовых потребностей человека в течение трех месяцев, то есть по 3600 грн ежемесячно.

Максимальная сумма, которую может получить одна семья, — 43 200 грн, но не более четырех грантов. Например, если в семье два человека, отвечающих требованиям программы, сумма составит 21 600 грн.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве в 2025 году имеет ограниченный круг получателей.

получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в течение последних шести месяцев;

не получали выплаты от УВКБ ООН или других международных организаций за последние три месяца.

Кроме того, она предоставляется также тем, кто принадлежит к уязвимым категориям населения, в частности:

семьи с одним из родителей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей;

семьи, в которых проживают люди от 55 лет;

домохозяйства, где есть одинокие лица старше 55 лет, являющиеся единственными кормильцами;

одинокие пожилые люди, что заботятся о несовершеннолетних детях;

домохозяйства, где есть лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или другими особыми потребностями.

Обращаться можно по телефону горячей линии УВКБ ООН – 0 800 307 711.

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