Програма "єВідновлення" пропонує грошову допомогу в Києві для ремонту житла, повідомляє Politeka.

Якщо ваше житло постраждало від обстрілів чи інших бойових дій, в Києві ви маєте право на компенсацію через програму "єВідновлення". Ця ініціатива дозволяє отримати до 350 000 грн на ремонт помешкання, що зазнало пошкоджень внаслідок війни. Програма забезпечує державну грошову допомогу в Києві для людей, які мають пошкоджене житло і бажають відновити його.

Щоб подати заявку на компенсацію, необхідно скористатися мобільним додатком "Дія", де можна заповнити форму та подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Для цього потрібно зазначити адресу об’єкта, опис пошкоджень та додати фотографії. Важливо, щоб ваш об’єкт був зареєстрований у Держреєстрі прав власності та мав можливість бути відремонтованим.

Компенсація надається тільки на спеціальний рахунок в банку, що співпрацює з Мінцифри. Після подачі заявки та перевірки комісія визначить суму компенсації, яка буде перерахована на ваш рахунок. Після ремонту необхідно повідомити про завершення робіт через "Дію" і надати фотозвіт.

Підтримка надається як безкоштовна програма від держави і дозволяє громадянам покрити витрати на ремонт пошкоджених помешкань.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.