Программа "єВідновлення" предлагает денежную помощь в Киеве для ремонта жилья, сообщает Politeka.

Если ваше жилье пострадало от обстрелов или других боевых действий, в Киеве вы имеете право на компенсацию через программу "єВідновлення". Эта инициатива позволяет получить до 350 000 грн на ремонт помещения, что получило повреждения в результате войны. Программа обеспечивает государственную денежную помощь в Киеве для людей, имеющих поврежденное жилье и желающих восстановить его.

Чтобы подать заявку на компенсацию, необходимо воспользоваться мобильным приложением "Дія", где можно заполнить форму и подать информационное сообщение о поврежденном имуществе. Для этого нужно указать адрес объекта, описание повреждений и добавить фотографии. Важно, чтобы ваш объект был зарегистрирован в Госреестре прав собственности и мог быть отремонтирован.

Компенсация предоставляется только на специальный счет в сотрудничающем с Минцифры банке. После подачи заявки и проверки комиссия определит сумму компенсации, которая будет перечислена на ваш счет. После ремонта необходимо сообщить о завершении работ через "Дія" и предоставить фотоотчет.

Поддержка предоставляется как бесплатная программа от государства и позволяет гражданам покрыть расходы по ремонту поврежденных домов.

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