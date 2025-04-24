Місцеві мешканці та переселенці часто шукають найдешевші квартири у Києві, тож розповідаємо, які є варіанти.

Оренда житла потребує значної частини бюджету, проте найдешевші квартири у Києві все ще можуть вам зекономити кошти, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували актуальні оголошення на сайті ЛУН, щоб знайти найдешевші квартири у Києві. Варто зазначити, що ціни на оренду рухаються вгору, проте бюджетно жити у столиці все ще можливо.

За останній місяць орендні ставки знову змінилися, і тепер різниця між районами стала ще більш відчутною. Найдешевші квартири у Києві за традицією пропонують у Деснянському районі.

Бюджетні варіанти стартують з п’яти тисяч гривень на місяць. За таку суму, наприклад, можна зняти невеликий смарт у Дарницькому районі. Житло скромне, кімната площею десять квадратних метрів, без окремої кухні, але є пральна машина, ліжко, холодильник і базові меблі. До найближчого метро трохи більше двох кілометрів.

Інший варіант - однокімнатна біля метро Нивки. Вона також коштує 5000 і власник дозволяє жити з домашніми улюбленцями. Площа трохи більша, стан житловий. Усе необхідне є, хоча без дизайнерських рішень і сучасних ремонтів.

За п’ять з половиною тисяч можна знайти гостинку на вулиці Зодчих. Помешкання невелике, але облаштоване краще за інші бюджетні варіанти. Є кухонний куток, меблі, гаряча вода цілодобово, хоча пральну машину доведеться ставити самостійно. Поруч продуктові магазини, ринок, зручна транспортна розв’язка. До метро Житомирська можна доїхати менш ніж за десять хвилин.

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