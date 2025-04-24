Аренда жилья нуждается в значительной части бюджета, однако самые дешевые квартиры в Киеве все еще могут сэкономить средства, сообщает Politeka.

Мы проанализировали актуальные объявления на сайте ЛУН, чтобы найти самые дешевые квартиры в Киеве. Следует отметить, что цены на аренду двигаются вверх, однако бюджетно жить в столице все еще возможно.

За последний месяц арендные ставки снова изменились, и теперь разница между районами стала еще более ощутимой. Самые дешевые квартиры в Киеве по традиции предлагают в Деснянском районе.

Бюджетные варианты стартуют с пяти тысяч гривен в месяц. За такую ​​сумму можно снять небольшой смарт в Дарницком районе. Жилье скромное, комната площадью десять квадратных метров, без отдельной кухни, но есть стиральная машина, кровать, холодильник и базовая мебель. До ближайшего метро чуть больше двух километров.

Другой вариант – однокомнатная возле метро Нивки. Она также стоит 5000 и владелец позволяет жить с домашними питомцами. Площадь немного больше, состояние жилое. Все необходимо, хотя без дизайнерских решений и современных ремонтов.

За пять с половиной тысяч можно найти гостинку на улице Зодчих. Помещение небольшое, но обустроено лучше других бюджетных вариантов. Есть кухонный уголок, мебель, горячая вода круглосуточно, хотя стиральную машину придется ставить самостоятельно. Рядом продуктовые магазины, рынок, удобная транспортная развязка. До метро Житомирская можно доехать менее чем за десять минут.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.