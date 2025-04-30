Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве с 1 мая волнует и возмущает многих местных жителей региона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве с 1 мая коснется достаточно значительной части населения региона, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 года горожан ожидает повышения тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, в частности, это касается абонентской платы за централизованное водоснабжение и водоотвод. Эти перемены приняли еще в апреле.

Предприятие "Полтававодоканал" объявило о новых расценках, которые будут отображаться на платежках уже с нового месяца. Согласно новым условиям, абонплата вырастет до 36 гривен, что на 6 больше предыдущих цифр.

Как объясняют в предприятии, основной причиной повышения тарифов на коммунальные услуги в Полтаве с 1 мая является общий скачок стоимости ключевых составляющих, влияющих на себестоимость. Это, в частности, увеличение расходов на электроэнергию на 37%, топливо на 6%, а также на программное обеспечение на 29%.

Кроме того, скачок расходов на банковские услуги, связанные с обработкой платежей, и рост фонда оплаты труда из-за установления высшего прожиточного минимума также стали факторами, повлиявшими на новую цену.

Тем не менее, местные могут не беспокоиться по крайней мере за электричество, потому что оно и дальше будет стоить для населения 4,32 за киловатт-час. Также останется неизменным ночной показатель – 2,16 для владельцев двухзонных счетчиков. Что касается газа, то здесь тоже все остается без изменений. Стоимость одного кубометра голубого топлива останется от 7,96 до 31 октября 2025 года.

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