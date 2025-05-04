Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев во Львове, есть несколько вариантов, которые могут вам подойти.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно в разных вариантах, сообщает Politeka.

Одним из таких вариантов является квартира в центре города для девушки. В квартире есть все удобства: стиральная машина, микроволновка, пылесос, обеспечивающие комфортное проживание.

Еще один вариант – дом для женщины на постоянное проживание. В доме есть электричество, газ, печное отопление, но стоит отметить, что воды в доме нет. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет иметь свое пространство без затрат на аренду недвижимости.

Также стоит отметить, что для ВПЛ в городе открыты общежития Львовского национального университета имени Ивана Франко. Для уточнения наличия свободных мест необходимо обратиться к администрации учебного заведения. Это еще один отличный вариант для тех, кто ищет временное место проживания.

Кроме этого, в городе функционируют шелтеры, предоставляющие временное убежище людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Одно из таких приютов расположено на улице Замарстыновской, 274, где оказывается помощь переселенцам, переживающим сложный период в своей жизни. Этот шелтер работает для тех, кто нуждается в особом внимании и уходе.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове – реальный шанс найти временное убежище в сложный период жизни.

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