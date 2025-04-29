Субсидии с 1 мая в Днепре будут назначаться гражданам, которые сообщат об изменениях в имущественном состоянии или составе домохозяйства, сообщает Politeka.

Те, кто раньше получал жилищную поддержку, смогут продлить ее автоматически, если их данные не претерпели изменений, а также отсутствует задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Однако некоторым категориям граждан необходимо подать новое заявление и право на доходы для получения помощи.

В частности, помощь нужно оформить по новому заявлению в случае, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства оплачивают коммунальные услуги за съемную квартиру;

количество лиц, фактически проживающих, меньше зарегистрированного;

нужно получить субсидирование на покупку сжиженного газа или печного топлива;

в предыдущем сезоне субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Важно отметить, что граждане, получающие жилищную поддержку, должны сообщать об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии в течение 30 дней. Если заявление подано в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (т.е. в мае или июне), пособие назначается с начала сезона.

Для расчета размера компенсации расходов будут учитывать среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы прошлого года. Пенсионные выплаты будут учитываться в соответствии с суммой начисленной пенсии за март этого года.

Документы на получение субсидии с 1 мая в Днепре можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Кроме того, можно подать заявку через представителя исполнительного органа местного совета или центр предоставления административных услуг.

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