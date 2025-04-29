Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области с 1 мая стало наиболее частой темой для обсуждений среди местных.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области с 1 мая коснется отдельных платежек, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 года на Черкасчине, в частности в Каневе, произойдет увеличение цен на коммуналку, в частности, водоснабжение и водоотвод.

Согласно решению местных властей, стоимость вырастет на 11,94 грн, что выведет общую цену на уровень 85,44. Однако следует отметить, что в других городах региона, таких как Звенигородка, Тальное и Золотоноша, цены на воду уже были значительно выше.

При этом местные власти в этих городах частично компенсируют это из-за бюджетных средств. К сожалению, в Каневе такую ​​инициативу не поддержали, и горожанам придется покрывать рост полностью.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области с 1 мая коснется и энергоснабжения. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет оставаться на уровне 4,32 грн за кВт-час по-прежнему.

Однако важно отметить, что для домохозяйств с электроотоплением, которые пользовались льготами в 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц, теперь это отменяется. Для таких потребителей также будет действовать общий показатель – 4,32. Что касается газа, то он будет стоить на уровне 7,96 грн за кубометр как минимум до конца апреля 2026 года.

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