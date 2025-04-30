Украинцам рассказали, как будут назначаться субсидии с 1 мая в Харькове.

Субсидии с 1 мая в Харькове будут назначаться на период неотапливаемого сезона, который продлится до 30 сентября, сообщает Politeka.

Обратиться за помощью необходимо тем гражданам, у которых изменилось имущественное положение или состав домохозяйства.

После завершения отопительного сезона в апреле Пенсионный фонд автоматически переназначит выплаты тем получателям, у которых отсутствуют долги за коммунальные услуги и не произошло изменений в составе семьи или доходах. Во всех остальных случаях нужно подать новое заявление и декларацию.

В частности, обращение обязательно, если:

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;

члены семьи арендуют жилье;

фактическое количество жителей меньше, чем зарегистрированных;

субсидия необходима для приобретения топлива;

В прошлом периоде была начислена выплата в размере 0 грн.

Важно: о любых изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии членов семьи следует уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Если документы на субсидии с 1 мая в Харькове подаются в этом месяце или июне, помощь будет назначена с начала неотапливаемого сезона. Для расчета будут учитываться доходы за третий и четвертый кварталы 2024, а для пенсионеров — начисленная пенсия за март 2025-го.

Подать заявление можно в сервисном центре ПФУ, по почте, через портал электронных услуг Пенсионного фонда, приложение "Дія" или через ЦНАП.

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