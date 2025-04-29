Состоится повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области с 1 мая, которое было утверждено исполкомом городского совета 26 марта, сообщает Politeka.net.

Изменения вступят в силу уже с 1 мая.

Как сообщили в «Водоканале» города Шостка, с 1 мая 2025 г. действующий тарифный план для населения вырастет на 24,9% — до 52,30 гривен за кубический метр (с НДС). В новую стоимость включено 22 грн. за централизованное водоснабжение и 30,30 грн. за водоотвод. Таким образом, по сравнению с текущими ценами вода подорожает на 4,4 грн/куб. м, а водоотвод – на 6 грн/куб. м.

Следующее ценовое увеличение ожидается с 1 августа, когда цена вырастет до 62,80: 26,40 за водоснабжение и 36,40 за водоотвод. Это означает дополнительное повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области с 1 мая еще на 4,4 и 6,1 соответственно.

Для бюджетных учреждений и других категорий потребителей Шостки тарифный план будет составлять 85,08 за куб. м (включая НДС).

Основные причины – рост стоимости на ресурсы, в частности электроэнергию, высокий уровень инфляции, критическое состояние инфраструктуры и потребность в ее немедленной модернизации.

Острее всего эта проблема возникает в малых городах и поселках, где бюджетные дотации либо отсутствуют, либо скудные. В крупных городах цены пока остаются на уровне 2022 года, поскольку контролируются центральными властями. Впрочем, эксперты прогнозируют, что и там пересмотр только вопрос времени.

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