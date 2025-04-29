Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляется в различных вариантах, сообщает Politeka.
В разных районах региона неравнодушные граждане предоставляют временное убежище людям, нуждающимся в поддержке, в частности женщинам и семьям без вредных привычек. Все условия оговариваются индивидуально по телефону.
Так, в районе Новоселовки, недалеко от Южного вокзала, готовы приютить другую женщину, которая ищет помещение. За проживание платить не надо, доступна отдельная комната с мебелью в частном доме, есть все удобства: горячая вода, душ, стиральная машина, холодильник, интернет. В доме проживает хозяин и кот.
Еще один вариант – село в Нововодолажском районе, где предоставляют отдельное здание с большим земельным наделом. Здесь тишина, покой и возможность заниматься сельским хозяйством. При необходимости финансовая помощь на закупку семян, а также молочных продуктов.
Кроме того, в Харьковской области для ВПЛ доступен еще один дом : печное отопление, три спальных места, удобства на улице. Рядом – железнодорожная станция и автобусная остановка.
Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове – это не только крыша над головой, но и шанс на спокойную, размеренную и восстановление жизни.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Работа в Харькове для пенсионеров: где предлагают стабильный заработок в 30 тысяч и хорошие условия
Также Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой
Как сообщала Politeka, Как получить гуманитарную помощь в Харькове: названы главные условия