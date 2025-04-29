Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляется в различных вариантах, сообщает Politeka.

В разных районах региона неравнодушные граждане предоставляют временное убежище людям, нуждающимся в поддержке, в частности женщинам и семьям без вредных привычек. Все условия оговариваются индивидуально по телефону.

Так, в районе Новоселовки, недалеко от Южного вокзала, готовы приютить другую женщину, которая ищет помещение. За проживание платить не надо, доступна отдельная комната с мебелью в частном доме, есть все удобства: горячая вода, душ, стиральная машина, холодильник, интернет. В доме проживает хозяин и кот.

Еще один вариант – село в Нововодолажском районе, где предоставляют отдельное здание с большим земельным наделом. Здесь тишина, покой и возможность заниматься сельским хозяйством. При необходимости финансовая помощь на закупку семян, а также молочных продуктов.

Кроме того, в Харьковской области для ВПЛ доступен еще один дом : печное отопление, три спальных места, удобства на улице. Рядом – железнодорожная станция и автобусная остановка.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове – это не только крыша над головой, но и шанс на спокойную, размеренную и восстановление жизни.