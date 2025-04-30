Денежную помощь в Киеве можно получить, позвонив по указанному номеру телефона.

Жители столицы, пострадавшие в результате массированной ракетной атаки 23-24 апреля, могут обратиться за денежной помощью в Киеве от международной благотворительной организации "Посланник Мира", сообщает Politeka.

После обстрелов, повлекших человеческие жертвы и разрушения, организация объявила о старте регистрации заявок на получение пособия.

Подать заявку на поддержку может каждый, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах после атак, независимо от возраста, социального статуса или места официальной регистрации. Поддержка охватывает не только жителей столицы, но и временно перемещенных находящихся в городе лиц.

Чтобы получить поддержку, достаточно всего позвонить по телефону: +38 (050) 644 40 41. Заявки принимаются в телефонном режиме без дополнительных бюрократических процедур.

Организация "Посланник Мира" действует в Украине с 2009 года, оказывая поддержку детям, семьям и общинам, которые испытали негативные последствия от чрезвычайных событий. Организация постоянно реагирует на вызовы войны, реализуя социальные инициативы в разных регионах страны.

"Посланник Мира" призывает всех нуждающихся в денежной помощи не медлить и обращаться уже сегодня. В трудные времена поддержка и внимание могут стать решающими.

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