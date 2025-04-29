Денежная помощь во Львове предоставляется после подачи заявки и при условии соответствия определенным критериям.

Весной 2025 украинцы, в том числе и жители западного региона, могут рассчитывать на денежную помощь во Львове от Красного Креста в рамках программы поддержки микропредпринимательства "Перезагрузка", сообщает Politeka.

Чтобы получить микрогрант на начало, развитие или возобновление собственного дела, необходимо подать заявку до 7 мая.

Помощь также предназначена для уязвимых категорий населения — в частности, переселенцев, переехавших во Тернополь, Винницу и другие города после начала полномасштабной войны, а также местных жителей, потерявших бизнес или работу. Гранты могут получить трудоспособные лица в возрасте 18–65 лет, если в домохозяйстве есть люди с инвалидностью, лица старше 65 лет, двое и более детей или одинокая мать/отец.

Денежная помощь во Львове предоставляется в рамках поддержки релокированного бизнеса, а также новых инициатив, способных обеспечить финансовую стабильность семьи. Подать заявку можно в активационном пункте по месту жительства, а больше информации получить по номеру горячей линии Красного Креста: 0 (800) 332 656 (кнопка 4).

Программа реализуется при поддержке Красного Креста Испании, Дании и Швейцарии. Она является шансом для многих вернуться к активной жизни и стабильному заработку.

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