Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 30 апреля и рассказали все подробности этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 30 апреля свидетельствует об облачном дне без осадков, с кратковременными прояснениями в обед, сообщает Politeka.

Среда начнется с температуры около +8°C, которая к полудню возрастет до +17…+20°C, а к вечеру немного снизится до +14°C. В течение суток температура “чувствуется как” будет практически совпадать с реальной.

Атмосферное давление стабильное - 740-742 мм рт. ст., а уровень влажности будет достаточно высоким, особенно ночью и утром — до 87%, что несколько опасно, ведь это ухудшает самочувствие, способствует перегреванию организма и создает благоприятные условия для развития плесени и бактерий.

Скорость ветра будет меняться: от легких 1–2 м/с ночью до порывов 10–11 м/с в дневные часы.

За последние 130 лет самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 2012 году +28°C, а самая низкая - в 1962-м: -1°C. Весь день небо будет покрыто облаками, но без дождя. Согласно народному прогнозу, именно в этот период распускаются береза ​​и ольха: если береза ​​раньше – лето будет сухим, если ольха – ожидают влажное лето. Также в эти дни можно впервые услышать кукушку.

В целом прогноз погоды во Львове на 30 апреля обещает стабильные весенние условия без осадков, с незначительными ветровыми колебаниями и высокой утренней влажностью.

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