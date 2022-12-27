В Харьковской области попрощались с Владимиром Завгородним, который погиб защищая Украину.

Как пишет Politeka.net, 47-летний Владимир Завгородний родом из Коломацкой общины Харьковской области. С ним попрощались в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщает региональное издание 2day.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби", - отмечено в сообщении.

Родился Владимир в 1975 году в селе Шелестово. Там герой рос и учился, после чего пошел служить в армию. После службы Владимир устроился на работу на железную дорогу. С 2014 года Завгородний пошел защищать Украину. У погибшего остались дочь и жена.

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