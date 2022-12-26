В Харькове заработал консультационный центр, где будут помогать людям искать пропавших или пленных родственников.

В Харькове открылся консультационный центр, в которых смогут обратится украинцы за помощью в поиске пропавших или пленных родственников и близких. Предусматривается, что это будет проходить и онлайн, и вживую. Об этом сообщает 24 канал.

Отмечается, что в Харькове открылось региональное представительство координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Это третий такой объект в Украине. Его очень ждали, потому что из-за перебоев со связью очень часто сложно дозвониться на горячие линии, если ищут пропавших или тех, кто может быть в российском плену. Консультанты штаба будут встречаться с людьми в автономном режиме. Они будут помогать юридически, психологически.

Важно! Номер горячей линии консультационного центра – 0800 300 176.

Какую информацию предоставляют в центре

Руководитель Консультационного центра Восточного региона Сергей Чебышев рассказал, что когда происходит горе в семье, люди совершенно не знают, что нужно делать. Следовательно, во время первого звонка в центр им должны максимально предоставить всю необходимую информацию.

"Прежде всего, это юридическая консультация. Рассказываем, что должна делать семье, когда защитник попадает в плен. Другая консультация касается социальных выплат, на которые имеют права семьи пленных или пропавших без вести", – объяснил Чебышев.

В первый день работы этого штаба по горячей линии позвонили 8 человек, чтобы проконсультироваться. Есть одна запись на первый рабочий день, которая будет в понедельник 26 декабря.

Сколько украинцев могут в плену оккупантов

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в сентябре, что в русском плену находятся примерно 2,5 тысячи человек. Среди них значительная часть гражданских.

Напомним, От этого зависит ваша безопасность: украинцам рассказали, где нельзя устанавливать генераторы.

Как сообщала Politeka, На Харьковщине объявлен повышенный уровень опасности: погода приготовила сюрприз.

Также Politeka писала, что Звонят, как работники банка: мошенники "почистили" карты более чем на 61 тысячу по быстрой схеме.