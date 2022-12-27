Как пишет Politeka.net, когда 16 декабря в Харькове и области пропал свет из-за блекаута, водитель троллейбуса не растерялся. Он достал щетку и начал мыть транспортное средство. Также водитель успел убрать в салоне, где было много грязи. Об этом сообщает "Х-Салтовка" в своем Инстаграм.

"16 декабря в Харькове и области исчез свет в результате российских ракетных ударов. "Суспільне" Харьков встретили на улице водителя, который в это время решил помыть свой троллейбус", - отмечено в публикации.

Водитель троллейбуса стал настоящей звездой интернета и украинцы засыпали его комплиментами в комментариях:

"Можно ли ему премию или какой-нибудь донат? Какой он молодец, такой приятный на вид мужчина";

"премию! Очень хороший человек!";

"если бы все так относились к своей работе. Спасибо Вам за ваш труд";

"и согрелся и нервы успокоил и дело сделал. Украинцы самые лучшие".

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