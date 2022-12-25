Как пишет Politeka.net, ДТП произошло в Харьковской области в городе Валки. Там автомобиль "Фольксваген" наехал на двоих пешеходов, которые получили телесные повреждения. Один из пострадавших в итоге скончался в больнице. Отмечается, что ДТП произошло 23 ноября с 16:00 по 17:00. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Харьковщины.
"Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями ДТП, просим сообщить по телефону 097-222-6970 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области следователю Волкову Игорю Константиновичу", - обратились в полиции к жителям области.
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