Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствует перехваченный телефонный разговор российских захватчиков, опубликованный СБУ.

Так, командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое на Харьковщине.

«Они (украинские защитники – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х***ю там», – разочарованно ноет оккупант.

Особую обеспокоенность у россиян вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель: «У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п**дец. Они пристрелены…».

В СБУ отмечают, что этот разговор был перехвачен еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки.

«То есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS. Поэтому сейчас у российских захватчиков полыхает еще больше – в прямом и переносном смыслах», - заверили в СБУ.

Тем временем законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил , что сейчас горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов заметили густой черный дым", - сообщил Федоров.

Напомним, после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.