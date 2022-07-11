Під вогнем росіян в Харкові знову опинилися виключно цивільні споруди - Торговельний центр та будинки мирних харків'ян.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, розповідаючи про наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова з РСЗВ.

Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж.

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження.

На жаль, троє людей загинуло.

«Країна-терорист обов'язково відповість за усі свої злочини проти мирного населення!», - запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, минулої ночі, починаючи з 3.40 год, російські загарбники завдали по Харкову три ракетних удари. Усі - виключно по цивільних об‘єктах.

У Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи.

Близько 4 ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються.

В Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна, попередньо - постраждалих немає.

Також повідомлялось, що "ХНР" скасовується - американці розкрили реальні плани рф на Харківську область.

Крім того Politeka.net писала, що армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків.