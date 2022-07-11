Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу, одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС у Харьківській області, в результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі.

З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка - мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було.

Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, також 1 — для надання допомоги населенню, 10 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 11 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 5 у Чугуївському, 5 в Ізюмському та 1 в Богодухівському районах області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, виробничі будівлі, автомобіль, сміттєзвалище та трава на відкритій території.

Додамо, що з початку війни вбито понад 4880 мирних жителів – такі дані підтвердила Моніторингова місія ООН.

Реальні цифри можуть бути значно вищими, але вони вже перевершили кількість мирних жителів, убитих за попередні 7 років збройного конфлікту на сході.

Нагадаємо, новий наступ окупантів повністю провалився.

Також повідомлялось, що "ХНР" скасовується - американці розкрили реальні плани рф на Харківську область.

Крім того Politeka.net писала, що армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків.