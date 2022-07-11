Этой ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам, одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области , в результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.

Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина – жительница квартиры на 2-м этаже. К счастью, жертв и пострадавших не было.

В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

Всего за сутки спасатели совершили 27 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров – 15, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами — 11, также 1 — для оказания помощи населению, 10 — другие выезды.

На территории Харьковщины произошло 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, из которых 5 в Чугуевском, 5 в Изюмском и 1 в Богодуховском районах области. Горели жилой дом, хозяйственные постройки, производственные здания, автомобиль, свалка и трава на открытой территории.

Добавим, что с начала войны убито свыше 4880 мирных жителей – такие данные подтвердила Мониторинговая миссия ООН.

Реальные цифры могут быть значительно выше, но уже превзошли количество мирных жителей, убитых за предыдущие 7 лет вооруженного конфликта на востоке.

Напомним, новое наступление оккупантов полностью провалилось.

Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.