Под огнем россиян в Харькове снова оказались исключительно гражданские постройки – Торговый центр и дома мирных харьковчан.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, рассказывая о последствиях сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО.

Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров.

По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения.

К сожалению, три человека погибли.

«Страна-террорист обязательно ответит за все свои преступления против мирного населения!», – заверил Синегубов.

Напомним, минувшей ночью, начиная с 3.40, российские захватчики нанесли по Харькову три ракетных удара. Все – исключительно по гражданским объектам.

В Слободском районе одна ракета разрушила помещение школы.

Около 4 утра еще одна ракета попала в 6-этажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов. В настоящее время на месте работают экстренные службы, из-под завалов служащие ГСЧС спасли 86-летнюю женщину. Данные по пострадавшим уточняются.

В Основянском районе Харькова ракета попала в землю недалеко от складских помещений, выбиты окна, предварительно пострадавших нет.

Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.