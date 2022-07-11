Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, рассказывая о последствиях сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО.
Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров.
По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения.
К сожалению, три человека погибли.
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«Страна-террорист обязательно ответит за все свои преступления против мирного населения!», – заверил Синегубов.
Напомним, минувшей ночью, начиная с 3.40, российские захватчики нанесли по Харькову три ракетных удара. Все – исключительно по гражданским объектам.
В Слободском районе одна ракета разрушила помещение школы.
Около 4 утра еще одна ракета попала в 6-этажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов. В настоящее время на месте работают экстренные службы, из-под завалов служащие ГСЧС спасли 86-летнюю женщину. Данные по пострадавшим уточняются.
В Основянском районе Харькова ракета попала в землю недалеко от складских помещений, выбиты окна, предварительно пострадавших нет.
Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.
Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.