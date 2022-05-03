Об этом в своей колонке для «НВ» пишет полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас активизированы направление Херсон-Николаев и особенно Херсон-Кривой Рог. Там россияне не прекращают попытки атаковать украинские позиции, но продвигаться дальше у них не получается.

«Я не беру 1−2 км, когда мы меняем позиции, и они могут где-нибудь переместиться, но наступательный темп там отсутствует. Мы держим оборону, и фактически полностью остановили наступательные действия со стороны РФ на направлении Кривого Рога», - сообщил Жданов, уточнив, что еще хуже ситуация у россиян в направлении Николаева.

Там их войска уже давно остановлены. По словам Жданова, оккупанты не успевают накапливать там силы, так как от побережья их постоянно «поджимают».

«И стараемся наносить как можно больше огневого поражения. Это для россиян на сегодняшний день становится очень большой проблемой», - сообщил Жданов.

Анализируя ситуацию на Харьковском направлении, Жданов отметил, что ситуация там для ВСУ самая лучшая.

«Мы понемногу пытаемся оттеснять российские войска от Харькова. И там у наших войск есть успех», - заключил Жданов.

Напомним, скандальный экс-кандидат в мэры Харькова Добкин теперь служит в Церкви.

Также сообщалось, что харьковчанин погиб в страшном ДТП по дороге в Киев.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину.