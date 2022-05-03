Об этом в своей колонке для «НВ» пишет полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, сейчас активизированы направление Херсон-Николаев и особенно Херсон-Кривой Рог. Там россияне не прекращают попытки атаковать украинские позиции, но продвигаться дальше у них не получается.
«Я не беру 1−2 км, когда мы меняем позиции, и они могут где-нибудь переместиться, но наступательный темп там отсутствует. Мы держим оборону, и фактически полностью остановили наступательные действия со стороны РФ на направлении Кривого Рога», - сообщил Жданов, уточнив, что еще хуже ситуация у россиян в направлении Николаева.
Там их войска уже давно остановлены. По словам Жданова, оккупанты не успевают накапливать там силы, так как от побережья их постоянно «поджимают».
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«И стараемся наносить как можно больше огневого поражения. Это для россиян на сегодняшний день становится очень большой проблемой», - сообщил Жданов.
Анализируя ситуацию на Харьковском направлении, Жданов отметил, что ситуация там для ВСУ самая лучшая.
«Мы понемногу пытаемся оттеснять российские войска от Харькова. И там у наших войск есть успех», - заключил Жданов.
Напомним, скандальный экс-кандидат в мэры Харькова Добкин теперь служит в Церкви.
Также сообщалось, что харьковчанин погиб в страшном ДТП по дороге в Киев.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину.