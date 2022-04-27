Все здания Украина непременно отстроит и вернет Харькову право называться "студенческой столицей".

Российские оккупанты в который раз открыли огонь по Харькову и области. В результате ночных обстрелов 3 человека погибли, еще 15 ранены. Об этом рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Под обстрелы в областном центре попали жилые дома Киевского района, в 9-этажка, также в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.

Тем временем под вражеский огонь в области попали Золочев, Дергачи и Чугуев.

Синегубов отметил, что активные бои продолжаются на Изюмском направлении.

"Мы активно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Правительство согласовало направление средств для проведения работ в сотрудничестве с территориальными общинами", – сообщил глава области.

Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.

Как сообщала Politeka, орки продолжают обстрелы Харькова и области

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