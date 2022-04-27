Российские оккупанты в который раз открыли огонь по Харькову и области. В результате ночных обстрелов 3 человека погибли, еще 15 ранены. Об этом рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Под обстрелы в областном центре попали жилые дома Киевского района, в 9-этажка, также в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.
Тем временем под вражеский огонь в области попали Золочев, Дергачи и Чугуев.
Синегубов отметил, что активные бои продолжаются на Изюмском направлении.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Самая большая взятка в истории Украины: космическую сумму из рук НАБУ передали Вооруженным силам
«9 мая это все не кончится»: оккупанты боятся наступать на Харьков, новый аудиоперехват
РФ не сможет захватить весь Донбасс: в Британии заявили, что украинцы имеют все шансы на победу
У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки
"Мы активно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Правительство согласовало направление средств для проведения работ в сотрудничестве с территориальными общинами", – сообщил глава области.
Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.
Как сообщала Politeka, орки продолжают обстрелы Харькова и области
Также Politeka писала, орки обстреляли Харьковскую область, среди пострадавших оказались мать с ребенком.