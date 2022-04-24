Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити окупанта, а й повністю звільнити північ України, але складною ситуація залишається в Харківській області. І сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що окупанти обстріляли місто Чугуїв.

"Спасибі поліцейським Чугуєвим, які сьогодні, у святий для православних день, прийшли на допомогу пораненим від обстрілів «гівноросами» місцевим жителям. Знову поранена дитина і його мати. Знову горе в сім'ях. Дитина 2010 року, діагноз: осколкові поранення правого і лівого стегна і правої і лівої бріти. Мати 1986 року діагноз: осколкові поранення лівого стегна. Також ще один місцевий житель, 1953 року народження, діагноз: осколкові поранення спини зліва, відкритий пневмоторекс", повідомив глава ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

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