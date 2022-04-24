Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и полностью освободить север Украины, но сложной ситуация остается в Харьковской области. И сегодня, 24 апреля, стало известно, что оккупанты обстреляли город Чугуев.
"Спасибо полицейским Чугуевым, которые сегодня, в Святой для Православных день, пришли на помощь раненым от обстрелов «говнороссами» местным жителям. Снова раненый ребенок и его мать. Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой бриты. Мать 1986 года диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторекс", сообщил глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
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