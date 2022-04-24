Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Одним з найбільш інтенсивних напрямків залишається Харків і область, де окупанти постійно обстрілюють мирних жителів. Очільник області Олег Синєгубов розповів, як пройшов Великдень.
"Незважаючи на свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні будинки Харківської області.
У Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Були поранені три людини.
Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський та Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.
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2 людини загинули - у Харкові та Чугуєві", - повідомив очільник області.
Також губернатор зазначив, що правоохоронці весь цей час працювали в посиленому режимі, щоб стежити за ситуацією.
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